ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащий ВСУ Вышебаба: У нас очень молодая армия. Главные задания выполняют военные в возрасте 35–40 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
18 20-летние не должны воевать, считает Вышебаба
18–20-летние не должны воевать, считает Вышебаба
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) – "очень молодая армия". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал военнослужащий ВСУ, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба.

Бацман во время интервью попросила рассказать об украинских военных – кто они, каков их возраст, какое у них образование.

"Я не зря написал, что мое поколение сейчас делает главное дело. Это люди от 35 до 45 лет. У нас очень молодая армия… У нас и комбриг всего на несколько лет старше меня, мой непосредственный командир – моего возраста. Вообще… главный скелет нашей армии – мужчины 35–45 лет. Я считаю, что это идеальный возраст", – ответил Вышебаба.

По его мнению, 18–20-летние не должны воевать.

"Мне очень комфортно, что у нас на командирских руководящих должностях – это люди 35–45 лет, реально эффективные люди. Эффективность здесь – один из главных критериев ведения успешных боевых действий", – отметил Вышебаба.

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Он пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.

По состоянию на 8 июля Украину защищало более 1 млн человек, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, образование, армия, военные, Вооруженные силы Украины, добровольцы, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, интервью, мужчины, Павел Вышебаба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (147110)
2
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (74565)
3
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (63375)
4
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (30192)
5
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (19823)
6
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото (16175)
7
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео (15946)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (15480)
 
 
 
 