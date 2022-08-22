Военнослужащий ВСУ Вышебаба: У нас очень молодая армия. Главные задания выполняют военные в возрасте 35–40 лет

Бацман во время интервью попросила рассказать об украинских военных – кто они, каков их возраст, какое у них образование.

"Я не зря написал, что мое поколение сейчас делает главное дело. Это люди от 35 до 45 лет. У нас очень молодая армия… У нас и комбриг всего на несколько лет старше меня, мой непосредственный командир – моего возраста. Вообще… главный скелет нашей армии – мужчины 35–45 лет. Я считаю, что это идеальный возраст", – ответил Вышебаба.

По его мнению, 18–20-летние не должны воевать.

"Мне очень комфортно, что у нас на командирских руководящих должностях – это люди 35–45 лет, реально эффективные люди. Эффективность здесь – один из главных критериев ведения успешных боевых действий", – отметил Вышебаба.

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Он пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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