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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащий ВСУ Вышебаба: До 24 февраля я был невоенным человеком. Я поражен, как классно нас одели, какое оружие дали. Такое я только в боевиках видел

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Вышебаба уверен, что украинские военные "на уровне натовских стандартов, а может, еще и НАТО надо у нас поучиться"
Вышебаба уверен, что украинские военные – "на уровне натовских стандартов, а может, еще и НАТО надо у нас поучиться"
Фото: Pavlo Vyshebaba / Facebook

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба считает, что уровень украинской армии по сравнению с российской – "это небо и земля". Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Сравнивая уровень питания в ВСУ и российских пайков, Вышебаба отметил, что это "совсем другой уровень войск".

"Я, честно говоря, горжусь нашей армией. Я не военный человек был до 24 февраля и не знал, что тут будет. Я был поражен тем, насколько классно нас одели, обмундирование, вооружение и так далее. Я поражен, реально, как "морских котиков", я такое только в боевиках видел. Я думал, знаете, дадут, что есть, может, даже и обноски какие-то – ну, война, всех надо вооружать... Но, тьфу-тьфу-тьфу, горжусь тем, на каком уровне сейчас вообще наша армия", – сказал он.

Военный подчеркнул, что украинская армия "постоянно улучшается" – в частности, благодаря военной помощи и оружию от Запада.

Отдельно он отметил, что гордится людьми в ВСУ.

"В голове ни у кого нет идей мародерить, что-то красть – люди все поприходили с "айфонами", у нас есть денежное обеспечение, покупают себе классное снаряжение, "тактику", можно у волонтеров заказать. Видно, что армия ну просто оснащена супер. И если просто сравнить: те, кто стоит по эту сторону посадки, и те, кто стоит по ту, – это небо и земля", – подчеркнул он. 

Вышебаба уверен, что украинские военные – "на уровне натовских стандартов, а может, еще и НАТО надо у нас поучиться".

"Потому что я сомневаюсь, что натовские солдаты заказывают себе что-то, что будет еще круче. Эффективность каждого – она умножается, суммируется в эффективность нашей армии. Я думаю, каждый чувствует эту свою ответственность", – пояснил он.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.

После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: НАТО, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, волонтеры, украинский военный, ВСУ, военнослужащий, военная форма, обмундирование, Павел Вышебаба
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