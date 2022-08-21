Военнослужащий ВСУ Вышебаба: До 24 февраля я был невоенным человеком. Я поражен, как классно нас одели, какое оружие дали. Такое я только в боевиках видел

Вышебаба уверен, что украинские военные – "на уровне натовских стандартов, а может, еще и НАТО надо у нас поучиться" Фото: Pavlo Vyshebaba / Facebook

Сравнивая уровень питания в ВСУ и российских пайков, Вышебаба отметил, что это "совсем другой уровень войск".

"Я, честно говоря, горжусь нашей армией. Я не военный человек был до 24 февраля и не знал, что тут будет. Я был поражен тем, насколько классно нас одели, обмундирование, вооружение и так далее. Я поражен, реально, как "морских котиков", я такое только в боевиках видел. Я думал, знаете, дадут, что есть, может, даже и обноски какие-то – ну, война, всех надо вооружать... Но, тьфу-тьфу-тьфу, горжусь тем, на каком уровне сейчас вообще наша армия", – сказал он.

Военный подчеркнул, что украинская армия "постоянно улучшается" – в частности, благодаря военной помощи и оружию от Запада.

Отдельно он отметил, что гордится людьми в ВСУ.

"В голове ни у кого нет идей мародерить, что-то красть – люди все поприходили с "айфонами", у нас есть денежное обеспечение, покупают себе классное снаряжение, "тактику", можно у волонтеров заказать. Видно, что армия ну просто оснащена супер. И если просто сравнить: те, кто стоит по эту сторону посадки, и те, кто стоит по ту, – это небо и земля", – подчеркнул он.

Вышебаба уверен, что украинские военные – "на уровне натовских стандартов, а может, еще и НАТО надо у нас поучиться".

"Потому что я сомневаюсь, что натовские солдаты заказывают себе что-то, что будет еще круче. Эффективность каждого – она умножается, суммируется в эффективность нашей армии. Я думаю, каждый чувствует эту свою ответственность", – пояснил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube