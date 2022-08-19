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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше "бавовни" в Россию". Палатный предложил шаги для реанимации украинского ВПК

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Артур Палатный: Украина должна стать глобальным игроком на рынке современного вооружения и восприниматься не как проситель оружия, а как перспективный партнер
Артур Палатный: Украина должна стать глобальным игроком на рынке современного вооружения и восприниматься не как проситель оружия, а как перспективный партнер
Фото: censor.net

Украина должна уже сейчас принимать меры по возрождению и развитию отечественного военно-промышленного комплекса, в частности – создавать предприятия за границей вместе со странами ЕС и локализовать производства натовского оружия. Об этом заявил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook и предложил ряд первоочередных шагов.

"Во-первых, в целях безопасности целесообразно временно перенести украинские оборонные предприятия в соседние дружественные страны ЕС. Во-вторых, сосредоточиться на создании новых совместных оборонных предприятий Украины со странами ЕС и другими странами формата Рамштайн. В третьих, Украина должна уже сейчас работать над локализацией производства новейших натовских образцов оружия, которые она успешно применяет. Чем больше наших военных предприятий будет работать за границей, тем больше "бавовни" будет в России", – заявил Палатный.

Он отметил, что украинское оружие уже хорошо проявило себя, а после победы спрос на него еще вырастет.

"Современные украинские разработки уже положительно проявили себя с самого начала войны. Мы с вами видели многочисленные кадры сожженной рашистской техники из "Стугны" и результаты работы "Нептуна". Видели, как защитники Украины отправили в известном направлении русские корабли. Также хорошие результаты на фронте демонстрируют РСЗО "Ольха", "Буревій", "Верба" и другие. И я убежден, что после нашей победы спрос на украинское оружие вырастет. Потому что это будет оружие победы", – заявил Палатный.

Руководитель "Украинской команды" подчеркнул, что на применение западного оружия по территории России существуют определенные ограничения, и это мешает Украине в борьбе.

"Украина должна стать глобальным игроком на рынке современного вооружения и восприниматься не как проситель оружия, а как перспективный партнер", – заявил он.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/438888114953156/

Теги: оружие, Артур Палатный, вооружение, война России против Украины
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