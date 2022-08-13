Словакия поставила Украине половину законтрактованных САУ Zuzana-2 – глава минобороны

Надь подтвердил, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana-2 находятся в руках ВСУ Фото: Jaro Nad / Twitter

Об этом 13 августа в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Словакия помогает защитить невинные украинские жизни! Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских Вооруженных сил, готовые к использованию для защиты от российских агрессоров", – написал глава минобороны Словакии.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 * Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. * #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

Надь сообщал 2 июня, что Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana-2.

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