Словакия поставила Украине половину законтрактованных САУ Zuzana-2 – глава минобороны

Об этом 13 августа в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Словакия помогает защитить невинные украинские жизни! Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских Вооруженных сил, готовые к использованию для защиты от российских агрессоров", – написал глава минобороны Словакии.
#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 * Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. * #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v— Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022
Надь сообщал 2 июня, что Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana-2.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
Надь заявлял, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки, 25 июля сообщил Sky News.