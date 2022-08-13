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Словакия поставила Украине половину законтрактованных САУ Zuzana-2 – глава минобороны

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Надь подтвердил, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana-2 находятся в руках ВСУ
Надь подтвердил, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana-2 находятся в руках ВСУ
Фото: Jaro Nad / Twitter

Украина получила от Словакии первые четыре самоходные артустановки (САУ) Zuzana-2 из восьми, предусмотренных контрактом.

Об этом 13 августа в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Словакия помогает защитить невинные украинские жизни! Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских Вооруженных сил, готовые к использованию для защиты от российских агрессоров", – написал глава минобороны Словакии.

Надь сообщал 2 июня, что Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana-2.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

Надь заявлял, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки, 25 июля сообщил Sky News.

Теги: Россия, Украина, Словакия, вооружение, военная помощь, артиллерия, война России против Украины
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