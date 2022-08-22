В Донецкой области за сутки погибли двое гражданских, оккупанты разбомбили еще одну школу – ОВА

Под обстрелы россиян попали уже 263 школы в регионе Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян – на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около 4.00 – здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", – написал Кириленко.

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе 263 школы.

Кроме того, ночью россияне нанесли ракетный удар по Торецку. Повреждены дома, но жертв среди людей нет.

В течение суток, по информации Кириленко, в Донецкой области погибли двое гражданских – в Георгиевке и Константиновке. Всего с начала вторжения в регионе погибли 757 и ранены 1943 мирных жителя, без учета Мариуполя и Волновахи, где сейчас невозможно установить точное количество жертв.

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