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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли двое гражданских, оккупанты разбомбили еще одну школу – ОВА

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Под обстрелы россиян попали уже 263 школы в регионе
Под обстрелы россиян попали уже 263 школы в регионе
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска ранним утром 22 августа нанесли удар по школе в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

"Еще одна школа в Донецкой области стала целью для россиян – на этот раз Константиновская школа №17. Удар по школе россияне нанесли около 4.00 – здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал", – написал Кириленко. 

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе 263 школы.

Кроме того, ночью россияне нанесли ракетный удар по Торецку. Повреждены дома, но жертв среди людей нет.

В течение суток, по информации Кириленко, в Донецкой области погибли двое гражданских – в Георгиевке и Константиновке. Всего с начала вторжения в регионе погибли 757 и ранены 1943 мирных жителя, без учета Мариуполя и Волновахи, где сейчас  невозможно установить точное количество жертв. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 16 августа.

Теги: Донецкая область, Константиновка, война России против Украины, Торецк, Георгиевка, школы, погибшие, Павел Кириленко, школа
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