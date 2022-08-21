В результате удара оккупантов по Днепропетровской области погибла женщина, прилетело 15 реактивных снарядов – ОВА

Об этом 21 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них девятилетний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжело ранен, – написал руководитель ОВА. – В городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу".
Об ударе россиян из РСЗО "Ураган" по Зеленодольской общине сообщал глава облсовета Николай Лукашук.
Также российские военные в ночь на 21 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы, информировал утром Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.