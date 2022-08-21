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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара оккупантов по Днепропетровской области погибла женщина, прилетело 15 реактивных снарядов – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из РСЗО "Ураган"
Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из РСЗО "Ураган"
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами Криворожского района Днепропетровской области погибла 59-летняя женщина.

Об этом 21 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них девятилетний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжело ранен, – написал руководитель ОВА. – В городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу".

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02s9V2NerYkfxxvPcjxeXZWw9c3SZpXUha9HE9FzQNdJbaYGutbKNE6ZBnakJUMiyyl

Об ударе россиян из РСЗО "Ураган" по Зеленодольской общине сообщал глава облсовета Николай Лукашук.

Также российские военные в ночь на 21 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы, информировал утром Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, раненые, больница, РСЗО Ураган, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, женщины, разрушения, мальчик, погибшие, российские военные, российские оккупанты
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