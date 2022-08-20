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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ночь на 20 августа войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область – глава ОВА

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Вследствие ночных обстрелов пострадавших нет
Вследствие ночных обстрелов пострадавших нет
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 20 августа Днепропетровская область подверглась четырем обстрелам со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь с четырьмя обстрелами… Российская армия из разного оружия била по двум районам области – Никопольскому и Криворожскому. Никопольский район враг накрыл огнем трижды", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что по Никополю оккупанты выпустили 10 снарядов ствольной артиллерии.

"В городе повреждено девять частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества – до 300 человек. Обошлось без погибших и раненых", – добавил он.

Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Пострадавших и разрушений нет.

"По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода. Люди не пострадали", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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