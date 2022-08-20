В ночь на 20 августа войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область – глава ОВА

"Ночь с четырьмя обстрелами… Российская армия из разного оружия била по двум районам области – Никопольскому и Криворожскому. Никопольский район враг накрыл огнем трижды", – говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что по Никополю оккупанты выпустили 10 снарядов ствольной артиллерии.

"В городе повреждено девять частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества – до 300 человек. Обошлось без погибших и раненых", – добавил он.

Также оккупанты обстреляли Марганецкую общину из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Пострадавших и разрушений нет.

"По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода. Люди не пострадали", – сообщил глава ОВА.