Днепропетровскую область обстреляли из "Торнадо" и "Ураганов", есть погибший – Резниченко

В результате ночных обстрелов Днепропетровской области есть жертвы и разрушения Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В Апостоловской общине Криворожского района в результате обстрела из "Ураганов" убит 36-летний мужчина. В селе Перше Травня повреждены жилье, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской общины оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не пострадали, отметил глава ОВА.

В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе повреждены дома.

"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из РСЗО "Торнадо С", – сообщил Резниченко.

Центр ночного Никополя российские войска обстреляли из ствольной артиллерии, зафиксировано 10 "прилетов".

В городе повреждены до 20 многоэтажек, около 10 магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики. В Никополе обстрел обошелся без погибших и раненых.