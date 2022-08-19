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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Днепропетровскую область обстреляли из "Торнадо" и "Ураганов", есть погибший – Резниченко

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В результате ночных обстрелов Днепропетровской области есть жертвы и разрушения
В результате ночных обстрелов Днепропетровской области есть жертвы и разрушения
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом сообщил 19 августа в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Апостоловской общине Криворожского района в результате обстрела из "Ураганов" убит 36-летний мужчина. В селе Перше Травня повреждены жилье, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской общины оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не пострадали, отметил глава ОВА.

В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе повреждены дома.

"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из РСЗО "Торнадо С", – сообщил Резниченко.

Центр ночного Никополя российские войска обстреляли из ствольной артиллерии, зафиксировано 10 "прилетов".

В городе повреждены до 20 многоэтажек, около 10 магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики. В Никополе обстрел обошелся без погибших и раненых.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.

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