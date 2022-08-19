Днепропетровскую область обстреляли из "Торнадо" и "Ураганов", есть погибший – Резниченко

В Апостоловской общине Криворожского района в результате обстрела из "Ураганов" убит 36-летний мужчина. В селе Перше Травня повреждены жилье, газопровод и линия электропередач.
По Великой Костромке Зеленодольской общины оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не пострадали, отметил глава ОВА.
В Межевской общине Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе повреждены дома.
"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из РСЗО "Торнадо С", – сообщил Резниченко.
Центр ночного Никополя российские войска обстреляли из ствольной артиллерии, зафиксировано 10 "прилетов".
В городе повреждены до 20 многоэтажек, около 10 магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики. В Никополе обстрел обошелся без погибших и раненых.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.
В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.