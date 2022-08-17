Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области – глава ОВА

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы.
"По ночному Никополю враг совершил восемь выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод", – написал он.
Резниченко отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.
"По Червоногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередачи. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки", – сообщил глава ОВА.
Пострадавших в результате этого обстрела не было. Также оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Криворожский район.
"Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью.
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.