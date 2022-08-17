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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области – глава ОВА

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В результате обстрелов пострадавших нет
В результате обстрелов пострадавших нет
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 17 августа российские военные вновь обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы.

"По ночному Никополю враг совершил восемь выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод", – написал он.

Резниченко отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

"По Червоногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередачи. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки", – сообщил глава ОВА.

Пострадавших в результате этого обстрела не было. Также оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Криворожский район.

"Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью.

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, Валентин Резниченко, война России против Украины
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