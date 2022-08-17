Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области – глава ОВА

В результате обстрелов пострадавших нет Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы.

"По ночному Никополю враг совершил восемь выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод", – написал он.

Резниченко отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

"По Червоногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из "Градов". Повреждены местное предприятие и линия электропередачи. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки", – сообщил глава ОВА.

Пострадавших в результате этого обстрела не было. Также оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Криворожский район.

"Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений", – говорится в сообщении.