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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области ночь прошла под "Градами" и "Ураганами" – глава ОВА

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В результате обстрелов повреждены дома, склады с зерном, агротехника, газопровод, линия электропередач
В результате обстрелов повреждены дома, склады с зерном, агротехника, газопровод, линия электропередач
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 16 августа обстреливали из реактивных систем залпового огня Днепропетровскую область, две женщины ранены, повреждены газопровод и линия электропередач. Об этом сообщил утром глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь под "Градами" и "Ураганами"... От российских ударов снова пострадали два района – Никопольский и Криворожский", – написал Резниченко.

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Ранены две женщины – 20 и 84 лет.

Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь.

"По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 – из ствольной артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил глава ОВА.

В Красногригоровской общине повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

Перебит газовод и линия электропередач. До 2 тыс. человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью. Никополь и окрестности с середины июля постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Днепропетровская область, раненые, газопровод, Град, РСЗО Ураган, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты, зерно
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