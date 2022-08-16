В Днепропетровской области ночь прошла под "Градами" и "Ураганами" – глава ОВА

В результате обстрелов повреждены дома, склады с зерном, агротехника, газопровод, линия электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь под "Градами" и "Ураганами"... От российских ударов снова пострадали два района – Никопольский и Криворожский", – написал Резниченко.

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Ранены две женщины – 20 и 84 лет.

Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь.

"По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 – из ствольной артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил глава ОВА.

В Красногригоровской общине повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

Перебит газовод и линия электропередач. До 2 тыс. человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.

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