В Днепропетровской области ночь прошла под "Градами" и "Ураганами" – глава ОВА

"Ночь под "Градами" и "Ураганами"... От российских ударов снова пострадали два района – Никопольский и Криворожский", – написал Резниченко.
Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.
Ранены две женщины – 20 и 84 лет.
Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь.
"По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 – из ствольной артиллерии. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил глава ОВА.
В Красногригоровской общине повреждены девять частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.
Перебит газовод и линия электропередач. До 2 тыс. человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью. Никополь и окрестности с середины июля постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.