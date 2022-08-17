Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, после прилета возник пожар – ГСЧС

По данным ведомства, российские захватчики днем обстреляли Криворожский район.
"Стреляли из ствольной артиллерии по Великой Костромке Зеленодольской общины. Из-за попадания снарядов возник пожар. Спасатели обследуют территории", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ГСЧС, люди в результате обстрела не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.