Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, после прилета возник пожар – ГСЧС

Как уточнили в ГСЧС, люди в результате обстрела не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По данным ведомства, российские захватчики днем обстреляли Криворожский район.

"Стреляли из ствольной артиллерии по Великой Костромке Зеленодольской общины. Из-за попадания снарядов возник пожар. Спасатели обследуют территории", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГСЧС, люди в результате обстрела не пострадали.

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