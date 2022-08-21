Оккупанты вновь обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии, "Градов" и "Ураганов" – глава ОВА

В результате обстрелов есть разрушения Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Он отметил, что оккупанты всю ночь вели обстрелы Никопольского и Криворожского района. В частности, Никопольский подвергся обстрелам пять раз.

"На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии – огонь уничтожил оборудование. В городе повреждена школа, один дом разрушен, два десятка – повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света – более 3 тыс. никопольчан. Работают аварийные бригады", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате этих обстрелов нет.

Марганецкую общину трижды обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Люди не пострадали. В Марганце была повреждена высоковольная линия, обесточенными остались более 2200 помещений.

"По Мировской общине – 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушения пяти домов. В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины. Без жертв и разрушений", – написал Резниченко.