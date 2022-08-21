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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вновь обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии, "Градов" и "Ураганов" – глава ОВА

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В результате обстрелов есть разрушения
В результате обстрелов есть разрушения
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские военные в ночь на 21 августа вновь обстреляли Днепропетровскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что оккупанты всю ночь вели обстрелы Никопольского и Криворожского района. В частности, Никопольский подвергся обстрелам пять раз.

"На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии – огонь уничтожил оборудование. В городе повреждена школа, один дом разрушен, два десятка – повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света – более 3 тыс. никопольчан. Работают аварийные бригады", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате этих обстрелов нет.

Марганецкую общину трижды обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Люди не пострадали. В Марганце была повреждена высоковольная линия, обесточенными остались более 2200 помещений. 

"По Мировской общине – 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушения пяти домов. В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины. Без жертв и разрушений", – написал Резниченко.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

В ночь на 10 августа 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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