Оккупанты из "Ураганов" ударили по Зеленодольской общине, пострадали шесть человек, из них – один ребенок – глава Днепропетровского облсовета

В результате обстрела оккупантами Зеленодольской общины есть повреждения жилых домов и здания детсада, отметил Лукашук Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской территориальной общине в Криворожском районе. Предварительно в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок", – написал глава облсовета.

По словам Лукашука, в результате удара из РСЗО есть повреждения жилых домов и здания детсада.

Российские военные в ночь на 21 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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