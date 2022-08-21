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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из "Ураганов" ударили по Зеленодольской общине, пострадали шесть человек, из них – один ребенок – глава Днепропетровского облсовета

В результате обстрела оккупантами Зеленодольской общины есть повреждения жилых домов и здания детсада, отметил Лукашук
В результате обстрела оккупантами Зеленодольской общины есть повреждения жилых домов и здания детсада, отметил Лукашук
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Российские оккупационные войска днем 21 августа обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) территорию Зеленодольской общины в Криворожском районе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской территориальной общине в Криворожском районе. Предварительно в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок", – написал глава облсовета.

По словам Лукашука, в результате удара из РСЗО есть повреждения жилых домов и здания детсада.

Российские военные в ночь на 21 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, облсовет, ребенок, российские военные, российские оккупанты
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