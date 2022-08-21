Оккупанты из "Ураганов" ударили по Зеленодольской общине, пострадали шесть человек, из них – один ребенок – глава Днепропетровского облсовета

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать наши общины. Из "Ураганов" ударили по Зеленодольской территориальной общине в Криворожском районе. Предварительно в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок", – написал глава облсовета.
По словам Лукашука, в результате удара из РСЗО есть повреждения жилых домов и здания детсада.
Российские военные в ночь на 21 августа обстреляли Никопольский и Криворожский районы, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.