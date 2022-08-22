ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Одесской области – командование "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным военных, оккупанты выпустили ракету с истребителя Су-35
По данным военных, оккупанты выпустили ракету с истребителя Су-35
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты утром 22 августа нанесли удар по инфраструктурному объекту в Одесской области, люди не пострадали. Сообщение оперативного командования ВСУ "Юг" опубликовала пресс-служба Одесского горсовета.

"В Одесской области утром враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.

По информации военных, ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена самолетом Су-35 с направления Черного моря.

"Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", – добавили в командовании. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только каждый 20-й ракетный удар РФ был по военному объекту, остальные попадали в дома, школы, больницы, университеты, отметили в СБУ 21 августа. 

Теги: самолет, Одесская область, война России против Украины, ракеты, ракета, Су-35
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
"Дикий испуг путинистов". Невзоров высказался о реакции РФ на гибель дочери Дугина
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (211123)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (182872)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (89670)
4
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (64352)
5
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (32236)
6
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (30407)
7
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (21187)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (20086)
 
 
 
 