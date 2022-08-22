Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Одесской области – командование "Юг"

"В Одесской области утром враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.

По информации военных, ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена самолетом Су-35 с направления Черного моря.

"Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", – добавили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только каждый 20-й ракетный удар РФ был по военному объекту, остальные попадали в дома, школы, больницы, университеты, отметили в СБУ 21 августа.