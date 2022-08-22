Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову

В Харьков ночью прилетела очередная ракета из Белгорода Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (архив)

"Опять ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", – написал Терехов.

По его словам, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

За несколько часов до того, вечером 21 августа, россияне ударили тремя ракетами по Киевскому району Харькова, один человек ранен.

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