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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову

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В Харьков ночью прилетела очередная ракета из Белгорода
В Харьков ночью прилетела очередная ракета из Белгорода
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (архив)

Ночью 22 августа российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Опять ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", – написал Терехов. 

По его словам, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

За несколько часов до того, вечером 21 августа, россияне ударили тремя ракетами по Киевскому району Харькова, один человек ранен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, Белгород, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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