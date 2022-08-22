Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову

"Опять ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", – написал Терехов.
По его словам, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.
За несколько часов до того, вечером 21 августа, россияне ударили тремя ракетами по Киевскому району Харькова, один человек ранен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.