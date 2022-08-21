Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, есть пострадавший

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета", – написал городской голова Харькова.
По словам Терехова, в результате обстрела возник пожар на одном из нежилых объектов и в частном доме.
Предварительно один человек получил ранения, указала в Facebook советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.