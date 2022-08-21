Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, есть пострадавший

В результате обстрела оккупантами Харькова предварительно возник пожар на одном из нежилых объектов и в частном доме, отметил Терехов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета", – написал городской голова Харькова.

По словам Терехова, в результате обстрела возник пожар на одном из нежилых объектов и в частном доме.

Предварительно один человек получил ранения, указала в Facebook советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

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