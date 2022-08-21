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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У берегов Одесской области за сутки уничтожили две дрейфующие мины – ОВА

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Дрейфующая якорная мина уничтожена силами подрывной команды группировки разнородных сил юга Украины, отметил Братчук
Дрейфующая якорная мина уничтожена силами подрывной команды группировки разнородных сил юга Украины, отметил Братчук
Скриншот: ВМС ЗС України / Fаcebook

У берегов Одесской области украинские военные 21 августа уничтожили вторую дрейфующую якорную мину за сутки.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Без паники! Силами подрывной команды группировки разнородных сил юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина", – написал он.

Видео ликвидации противокорабельной мины опубликовано в Facebook Военно-морских сил (ВМС) ВСУ.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/5535097203246015/

21 августа об уничтожении "очередной морской дрейфующей мины" в Одесской области сообщал пресс-центр ВМС ВСУ.

Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

Спасатели рекомендовали не начинать пляжный сезон в семи регионах Украины, которые находятся под временной оккупацией или под обстрелами РФ, сообщало агентство УНИАН 26 июня.

Теги: Украина, военные, Одесская область, ВСУ, Одесская ОГА, берег, мины, мина, спикер, Сергей Братчук
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