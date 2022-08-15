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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв взрыва мины в Затоке выросло

 
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В период полномасштабной войны с РФ купаться на одесских пляжах опасно
В период полномасштабной войны с РФ купаться на одесских пляжах опасно
Скриншот: Поліція Одещини / YouTube

В результате взрыва мины на пляже в Затоке Одесской области 14 августа погибли три человека, еще двое ранены. Уточненную информацию опубликовал 15 августа спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Количество жертв трагедии в Заливе увеличилось... Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", – написал он.

Вчера сообщалось о двух погибших в результате взрыва.

В полиции Одесской области уточнили, что люди погибли во время купания в море. Это трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двоих старших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера.

Также получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина из Черниговской области и 44-летняя женщина из Киевской области.

ВИДЕО
Видео: Поліція Одещини / YouTube

Видео момента взрыва опубликовали в местных пабликах.

Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

Спасатели рекомендовали не начинать пляжный сезон в семи регионах Украины, которые находятся под временной оккупацией или под обстрелами РФ, сообщало агентство УНИАН 26 июня.

Теги: взрыв, запрет, раненые, Одесская область, пляж, Затока, мины, погибшие, купание, море, Сергей Братчук
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