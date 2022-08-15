Количество жертв взрыва мины в Затоке выросло

"Количество жертв трагедии в Заливе увеличилось... Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", – написал он.
Вчера сообщалось о двух погибших в результате взрыва.
В полиции Одесской области уточнили, что люди погибли во время купания в море. Это трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двоих старших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера.
Также получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина из Черниговской области и 44-летняя женщина из Киевской области.
Видео момента взрыва опубликовали в местных пабликах.
Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.
28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".
Спасатели рекомендовали не начинать пляжный сезон в семи регионах Украины, которые находятся под временной оккупацией или под обстрелами РФ, сообщало агентство УНИАН 26 июня.