Количество жертв взрыва мины в Затоке выросло

В период полномасштабной войны с РФ купаться на одесских пляжах опасно Скриншот: Поліція Одещини / YouTube

"Количество жертв трагедии в Заливе увеличилось... Трое погибших, два человека с ранениями находятся в больнице", – написал он.

Вчера сообщалось о двух погибших в результате взрыва.

В полиции Одесской области уточнили, что люди погибли во время купания в море. Это трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двоих старших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера.

Также получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина из Черниговской области и 44-летняя женщина из Киевской области.

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Видео: Поліція Одещини / YouTube

Видео момента взрыва опубликовали в местных пабликах.