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ОБЩЕСТВО

В Затоке на базе отдыха подорвались на мине два человека

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Инцидент случился на пляже в Затоке, отметили в Одесской ОВА
Инцидент случился на пляже в Затоке, отметили в Одесской ОВА
Фото: depositphotos.com

В Затоке Одесской области на мине подорвались люди.

Об этом 14 августа в Telegram сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Одесская область, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж! Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более подробная и уточненная информация будет предоставлена позже", – написал Братчук.

В Белгород-Днестровском горсовете уточнили, что на мине подорвались два человека, инцидент случился на базе отдыха, отметило Общественное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Менее чем за месяц в области на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

Теги: Украина, запрет, Одесская область, пляж, Белгород-Днестровский, Одесская ОГА, война России против Украины, Затока, мины, погибшие, спикер, море, Сергей Братчук
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