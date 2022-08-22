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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области продолжается контрдиверсионная операция – ОВА

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В Одесской ОВА напомнили о высокой угрозе вражеских ракетных ударов
В Одесской ОВА напомнили о высокой угрозе вражеских ракетных ударов
Фото: EPA

В Одесской области проводят контрдиверсионную операцию, задержаны несколько человек. Об этом 22 августа сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В регионе продолжается контрдиверсионная операция, есть несколько задержанных людей, чья причастность к разведывательным диверсионным группам противника и к действиям коллаборантов сейчас проверяется", – сказал он.

Представитель ОВА пообещал предоставить более подробную информацию позже. 

Братчук напомнил, что в регионе постоянно тренируются украинские военные, поэтому если слышны "какие-то сигналы, похожие на определенные действия", волноваться не следует. 

Также он напомнил жителям области о высокой вероятности нанесения вражеских ударов в ближайшие дни, посоветовал находиться в укрытиях во время сигналов тревоги и по возможности соблюдать правила "двух стен" и "двух выходов". 

"Враг будет пытаться атаковать как с Черного моря, так и с берегов временно оккупированного Крыма. Активно может действовать вражеская авиация", – подчеркнул Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. С тех пор было разоблачено 160 ДРГ, сообщали в Службе безопасности Украины 8 июня.

За время полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители в рамках противодиверсионной работы задержали более 1,6 тыс. человек, сообщили в МВД 7 августа. Полиция проверяет от 10 тыс. до 15 тыс. подозрительных лиц еженедельно.

Теги: диверсанты, Одесская область, диверсия, война России против Украины, ракеты, коллаборационизм, Сергей Братчук
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