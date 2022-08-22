В Одесской области продолжается контрдиверсионная операция – ОВА

"В регионе продолжается контрдиверсионная операция, есть несколько задержанных людей, чья причастность к разведывательным диверсионным группам противника и к действиям коллаборантов сейчас проверяется", – сказал он.

Представитель ОВА пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Братчук напомнил, что в регионе постоянно тренируются украинские военные, поэтому если слышны "какие-то сигналы, похожие на определенные действия", волноваться не следует.

Также он напомнил жителям области о высокой вероятности нанесения вражеских ударов в ближайшие дни, посоветовал находиться в укрытиях во время сигналов тревоги и по возможности соблюдать правила "двух стен" и "двух выходов".

"Враг будет пытаться атаковать как с Черного моря, так и с берегов временно оккупированного Крыма. Активно может действовать вражеская авиация", – подчеркнул Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)