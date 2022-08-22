"Ночь с обстрелами и пострадавшими". Оккупанты нанесли удары по трем районам Днепропетровской области

"Ночь с обстрелами и пострадавшими. Российская армия нанесла удары по трем районам – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому… Предварительно, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы", – написал Резниченко.
По его информации, Никополь россияне обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда.
В городе два дома разрушены, почти 50 – повреждены. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров, их уже потушили.
Также выведена из строя линия электропередачи, до 2 тыс. человек осталось без электроснабжения. Энергетики уже работают.
По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.
Кроме того, в Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину. Там в этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.
Вечером 21 августа россияне ударили из РСЗО "Ураган" по Зеленодольской общине. Погибла 59-летняя женщина, шесть человек ранены, среди них девятилетний мальчик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.