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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ночь с обстрелами и пострадавшими". Оккупанты нанесли удары по трем районам Днепропетровской области

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Россияне обстреляли жилые кварталы из "Градов", "Ураганов" и ствольной артиллерии
Россияне обстреляли жилые кварталы из "Градов", "Ураганов" и ствольной артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью 22 августа российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с обстрелами и пострадавшими. Российская армия нанесла удары по трем районам – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому… Предварительно, ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы", – написал Резниченко.

По его информации, Никополь россияне обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда.

В городе два дома разрушены, почти 50 – повреждены. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров, их уже потушили. 

Также выведена из строя линия электропередачи, до 2 тыс. человек осталось без электроснабжения. Энергетики уже работают.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.

Кроме того, в Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую общину. Там в этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.

Вечером 21 августа россияне ударили из РСЗО "Ураган" по Зеленодольской общине. Погибла 59-летняя женщина, шесть человек ранены, среди них девятилетний мальчик. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Днепропетровская область, раненые, РСЗО, Никополь, РСЗО Ураган, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, разрушения
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