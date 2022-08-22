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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вели наступательные бои на краматорском, авдеевском и запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

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Основные усилия враг сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Основные усилия враг сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Российские оккупанты продолжает попытки захватить дополнительные территории Донбасса. Об этом проинформировал 22 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении противник продолжает наступательные действия. Основные усилия сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях. На краматорском направлении [...] в районе населенного пункта Краснополье враг вел наступательный бой", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник безуспешно вел штурмовые действия возле Соледара, Кодемы и Зайцевого.

"На авдеевском направлении враг [...] вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское. На новопавловском направлении [...] оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли. На запорожском направлении враг [...] вел наступательный бой недалеко от Времовки и Великой Новоселки", – отметили в ВСУ.

Также оккупанты, по данным Генштаба, продолжает обстрелы из артиллерии и танков, с применением авиации, используют беспилотники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MTnfN3zpHDVBEWN6WiEwBJHJSoFz5DSwqmrNLyFywEVkTeU5kG7vMMvFcQgLTg8Vl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Первомайское, армия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Соледар, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, Кодема, Зайцево, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты, Краснополье
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