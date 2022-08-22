Оккупанты вели наступательные бои на краматорском, авдеевском и запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении противник продолжает наступательные действия. Основные усилия сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях. На краматорском направлении [...] в районе населенного пункта Краснополье враг вел наступательный бой", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что противник безуспешно вел штурмовые действия возле Соледара, Кодемы и Зайцевого.
"На авдеевском направлении враг [...] вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское. На новопавловском направлении [...] оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли. На запорожском направлении враг [...] вел наступательный бой недалеко от Времовки и Великой Новоселки", – отметили в ВСУ.
Также оккупанты, по данным Генштаба, продолжает обстрелы из артиллерии и танков, с применением авиации, используют беспилотники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.