Оккупанты вели наступательные бои на краматорском, авдеевском и запорожском направлениях – Генштаб ВСУ

Основные усилия враг сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

"На донецком направлении противник продолжает наступательные действия. Основные усилия сосредотачивает на бахмутском и авдеевском направлениях. На краматорском направлении [...] в районе населенного пункта Краснополье враг вел наступательный бой", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник безуспешно вел штурмовые действия возле Соледара, Кодемы и Зайцевого.

"На авдеевском направлении враг [...] вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское. На новопавловском направлении [...] оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли. На запорожском направлении враг [...] вел наступательный бой недалеко от Времовки и Великой Новоселки", – отметили в ВСУ.

Также оккупанты, по данным Генштаба, продолжает обстрелы из артиллерии и танков, с применением авиации, используют беспилотники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)