Оккупанты продолжают наступление в Николаевской области, имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

"На николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех", – говорится в сообщении.

На южнобугском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степовая Долина, Первомайское, Киселевка, Червоная Долина, Потемкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское. Враг нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.

В Генштабе отметили, что корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей сосредоточила основные усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

20 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются улучшить тактическое положение на николаевском направлении и ведут наступательный бой в направлении Васильки – Благодатное. Утром 21 августа стало известно, что оккупанты заняли южную окраину Благодатного.

Российские пропагандисты заявляли, что село Благодатное якобы уже под российским контролем, еще в первой половине августа, но тогда после суточных боев ВСУ удержали село, сообщала ТСН. Обе стороны понесли потери. Украинские бойцы поясняли, что захватить Благодатное оккупантам важно, потому что это откроет им путь на Николаев.