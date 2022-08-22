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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают наступление в Николаевской области, имеют частичный успех – Генштаб ВСУ

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В Николаевской области идут бои
В Николаевской области идут бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают штурм в районе села Благодатное Николаевской области. Об этом сообщил в утренней сводке 22 августа Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех", – говорится в сообщении.

На южнобугском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степовая Долина, Первомайское, Киселевка, Червоная Долина, Потемкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.  Враг нанес авиационные удары вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.

В Генштабе отметили, что корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей сосредоточила основные усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0j2nmPcVAkZbQDEqDEWG9bJD47zHf9AxZXQvdRfHezfBCMjfu54cQXW3JvdZJ3FVYl

20 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются улучшить тактическое положение на николаевском направлении и ведут наступательный бой в направлении Васильки – Благодатное. Утром 21 августа стало известно, что оккупанты заняли южную окраину Благодатного

Российские пропагандисты заявляли, что село Благодатное якобы уже под российским контролем, еще в первой половине августа, но тогда после суточных боев ВСУ удержали село, сообщала ТСН. Обе стороны понесли потери. Украинские бойцы поясняли, что захватить Благодатное оккупантам важно, потому что это откроет им путь на Николаев.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Весной украинские военные отодвинули оккупантов от Николаева.  

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: Первомайское, Генштаб ВСУ, Николаевская область, Андреевка, Лозовое, война России против Украины, Благодатное
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