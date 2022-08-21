Российский обстрел Вознесенска. Число пострадавших возросло до 14 человек – Ким

Он со ссылкой на данные оперативного командования "Юг" проинформировал, что удар был нанесен ракетой "Калибр".
"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", – отметил Ким.
Он также сообщил, что в результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
20 августа оккупанты атаковали Вознесенск. Ранее было известно о 12 раненых.