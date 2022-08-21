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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский обстрел Вознесенска. Число пострадавших возросло до 14 человек – Ким

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Оккупанты обстреляли Вознесенск днем 20 августа
Оккупанты обстреляли Вознесенск днем 20 августа
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Число пострадавших в результате российского обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа возросло до 14 человек. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Он со ссылкой на данные оперативного командования "Юг" проинформировал, что удар был нанесен ракетой "Калибр".

"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", – отметил Ким.

Он также сообщил, что в результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

20 августа оккупанты атаковали Вознесенск. Ранее было известно о 12 раненых.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, дети, война России против Украины, пострадавшие, Виталий Ким, Вознесенск
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