Российский обстрел Вознесенска. Число пострадавших возросло до 14 человек – Ким

Он со ссылкой на данные оперативного командования "Юг" проинформировал, что удар был нанесен ракетой "Калибр".

"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", – отметил Ким.

Он также сообщил, что в результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

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