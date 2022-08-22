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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 21 августа обстреливали Николаевскую область, ранен ребенок. Ночью ударили по Николаеву – Ким

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За сутки в Николаевской области произошло два пожара из-за обстрелов в Баштанке и Николаеве
За сутки в Николаевской области произошло два пожара из-за обстрелов – в Баштанке и Николаеве
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупанты ночью 22 августа, около 3.00, вновь обстреляли Николаев. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким.

"Произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", – написал он.

За сутки воскресенья 21 августа оккупанты обстреливали Николаевский и Баштанский районы области. 

В Николаевском районе противник обстреливал окрестности села Константиновка. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

В Баштанском районе вечером враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. Загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

Также в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской общины, три раза обстреляли село Широкое. Попадания были в уже разрушенный ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

На протяжении суток оккупанты обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В управлении ГСЧС Николаевской области уточнили, что за сутки в регионе случилось два пожара из-за обстрелов – в Баштанке и Николаеве. 

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid06XCtotB9fmQxn9sHo5xKQFvAyQqRSjRPf9RhB5XnJn729y9843Xvu5uZ3c61f66Sl

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: пожар, Николаев, ГСЧС, раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ребенок, Виталий Ким
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