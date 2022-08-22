Оккупанты 21 августа обстреливали Николаевскую область, ранен ребенок. Ночью ударили по Николаеву – Ким

"Произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", – написал он.

За сутки воскресенья 21 августа оккупанты обстреливали Николаевский и Баштанский районы области.

В Николаевском районе противник обстреливал окрестности села Константиновка. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

В Баштанском районе вечером враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. Загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

Также в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской общины, три раза обстреляли село Широкое. Попадания были в уже разрушенный ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

На протяжении суток оккупанты обстреливали окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В управлении ГСЧС Николаевской области уточнили, что за сутки в регионе случилось два пожара из-за обстрелов – в Баштанке и Николаеве.