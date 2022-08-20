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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ущерб Николаеву более чем на 800 млн грн – мэр

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По словам Сенкевича, специалисты уже проработали около 1500 обращений от жителей Николаева по поводу повреждений жилых домов
По словам Сенкевича, специалисты уже проработали около 1500 обращений от жителей Николаева по поводу повреждений жилых домов
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты нанесли ущерб Николаеву более чем на 813 млн грн. Об этом 20 августа в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"По состоянию на сегодняшний день российские оккупанты нанесли разрушений Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", – подчеркнул городской голова.

По его словам, специалисты уже проработали около 1500 обращений от жителей Николаева по поводу повреждений жилых домов.

"Сегодня работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме", – отметил Сенкевич.

Он также добавил, что сегодня в результате обстрела города ракетами типа С-300 около 3.00 утра повреждения получили шесть жилых домов. В них выбито более 60 окон. Обошлось без жертв.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, ущерб, Александр Сенкевич, инфраструктура, российские оккупанты
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