Российские оккупанты нанесли ущерб Николаеву более чем на 800 млн грн – мэр

По словам Сенкевича, специалисты уже проработали около 1500 обращений от жителей Николаева по поводу повреждений жилых домов Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"По состоянию на сегодняшний день российские оккупанты нанесли разрушений Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", – подчеркнул городской голова.

По его словам, специалисты уже проработали около 1500 обращений от жителей Николаева по поводу повреждений жилых домов.

"Сегодня работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме", – отметил Сенкевич.

Он также добавил, что сегодня в результате обстрела города ракетами типа С-300 около 3.00 утра повреждения получили шесть жилых домов. В них выбито более 60 окон. Обошлось без жертв.

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