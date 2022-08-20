Оккупанты ночью обстреляли Николаев. По предварительным данным, использовали ракеты С-300 – Ким

"Ночью, 20 августа, ориентировочно в 3.00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.