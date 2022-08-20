Оккупанты ночью обстреляли Николаев. По предварительным данным, использовали ракеты С-300 – Ким

"Ночью, 20 августа, ориентировочно в 3.00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.