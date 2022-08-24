"Меры по демилитаризации". Воздушные силы проинформировали об уничтожении пяти БПЛА и вертолета оккупантов за сутки

Россияне потеряли в войне против Украины 817 БПЛА оперативно-тактического уровня, отметили в Генштабе ВСУ 23 августа Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщило командование ВС ВСУ.

Отмечается, что "меры по демилитаризации рашистов" продолжают и в авиации Воздушных сил.

"Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки – до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", – сказано в сообщении.

Об уничтожении боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" сообщали днем в группировке Объединенных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)