"Меры по демилитаризации". Воздушные силы проинформировали об уничтожении пяти БПЛА и вертолета оккупантов за сутки

Об этом в Facebook сообщило командование ВС ВСУ.
Отмечается, что "меры по демилитаризации рашистов" продолжают и в авиации Воздушных сил.
"Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки – до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", – сказано в сообщении.
Об уничтожении боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" сообщали днем в группировке Объединенных сил Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 23 августа, потери российских оккупантов составили около 45 500 военных убитыми, 198 вертолетов, 817 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.