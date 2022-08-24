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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Меры по демилитаризации". Воздушные силы проинформировали об уничтожении пяти БПЛА и вертолета оккупантов за сутки

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Россияне потеряли в войне против Украины 817 БПЛА оперативно-тактического уровня, отметили в Генштабе ВСУ 23 августа
Россияне потеряли в войне против Украины 817 БПЛА оперативно-тактического уровня, отметили в Генштабе ВСУ 23 августа
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 августа уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщило командование ВС ВСУ.

Отмечается, что "меры по демилитаризации рашистов" продолжают и в авиации Воздушных сил.

"Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки – до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02TuHbPfDBPguuuXWswgb4RQ6Hu2QDRTvarHVhMrtVoL3SVZ9ypkTcEVFD8uS9evePl

Об уничтожении боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" сообщали днем в группировке Объединенных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 23 августа, потери российских оккупантов составили около 45 500 военных убитыми, 198 вертолетов, 817 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.

Теги: Россия, Украина, военные, авиация, вертолет, беспилотники, ВСУ, демилитаризация, авиаудар, война России против Украины, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, потери России, российские оккупанты
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