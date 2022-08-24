Россия могла инсценировать обстрел "администрации" Пушилина в Донецке для оправдания обстрелов Украины в День Независимости – ISW

В ISW отмечают, что обстрел мог быть российской "операцией под ложным флагом", а сам Пушилин в подвергшемся обстрелу здании отсутствовал.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", – говорится в сообщении.

Здание в центре оккупированного Донецка, в котором находится "администрация" Пушилина, было обстреляно 23 августа. Как сообщили журналистам в "администрации" боевиков "ДНР", Пушилин в результате удара не пострадал. По сообщениям СМИ, подконтрольным "ДНР", также от обстрела пострадала гостиница "Централь" в центре города, в которой, в частности, размещаются российские пропагандисты.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 4 августа указал, что Украину интересуют три типа целей на вражеской территории: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.

"Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – сказал он, комментируя обстрел центра Донецка, сорвавший церемонию прощания с ликвидированной боевиком "ДНР" Корсой (Ольгой Качурой).