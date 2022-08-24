ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия могла инсценировать обстрел "администрации" Пушилина в Донецке для оправдания обстрелов Украины в День Независимости – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Здание, где находится "администрация" Пушилина, обстреляли 23 августа
Здание, где находится "администрация" Пушилина, обстреляли 23 августа
Фото: Донецкое агентство новостей / Telegram

Российские оккупанты, вероятно, инсценировали обстрел "администрации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа в День Независимости. Об этом сообщает 23 августа в своем аналитическом обзоре Институт исследования войны (ISW).

В ISW отмечают, что обстрел мог быть российской "операцией под ложным флагом", а сам Пушилин в подвергшемся обстрелу здании отсутствовал.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", – говорится в сообщении.

Здание в центре оккупированного Донецка, в котором находится "администрация" Пушилина, было обстреляно 23 августа. Как сообщили журналистам в "администрации" боевиков "ДНР", Пушилин в результате удара не пострадал. По сообщениям СМИ, подконтрольным "ДНР", также от обстрела пострадала гостиница "Централь" в центре города, в которой, в частности, размещаются российские пропагандисты.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 4 августа указал, что Украину интересуют три типа целей на вражеской территории: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.

"Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – сказал он, комментируя обстрел центра Донецка, сорвавший церемонию прощания с ликвидированной боевиком "ДНР" Корсой (Ольгой Качурой).

Контекст:

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины 24 августа в День Независимости как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.

Теги: Россия, СМИ, Донецк, Украина, оккупация, провокации, боевики, российская пропаганда, Денис Пушилин, День Независимости, артиллерия, ДНР, журналисты, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, удары, гостиница, дезинформация, Михаил Подоляк, российские оккупанты, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (399063)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (296636)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (219335)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (215497)
5
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (116234)
6
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (68378)
7
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (66088)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (56570)
 
 
 
 