Россия могла инсценировать обстрел "администрации" Пушилина в Донецке для оправдания обстрелов Украины в День Независимости – ISW

В ISW отмечают, что обстрел мог быть российской "операцией под ложным флагом", а сам Пушилин в подвергшемся обстрелу здании отсутствовал.
"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", – говорится в сообщении.
Здание в центре оккупированного Донецка, в котором находится "администрация" Пушилина, было обстреляно 23 августа. Как сообщили журналистам в "администрации" боевиков "ДНР", Пушилин в результате удара не пострадал. По сообщениям СМИ, подконтрольным "ДНР", также от обстрела пострадала гостиница "Централь" в центре города, в которой, в частности, размещаются российские пропагандисты.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 4 августа указал, что Украину интересуют три типа целей на вражеской территории: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы.
"Мы воюем креативно и эффективно, демонстративные удары нам не нужны, они не решают никаких задач", – сказал он, комментируя обстрел центра Донецка, сорвавший церемонию прощания с ликвидированной боевиком "ДНР" Корсой (Ольгой Качурой).
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины 24 августа в День Независимости как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.