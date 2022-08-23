США на День Независимости Украины объявят о рекордном пакете военной помощи на $3 млрд – AP

Издание со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что администрация США объявит о новом военном пакете именно 24 августа. Кроме Дня Независимости, эта дата для Украины будет означать, что с начала полномасштабного вторжения России прошло ровно шесть месяцев.

По словам собеседников агентства, выделенные деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Хотя при этом не исключено, что в течение текущего года они еще не появятся на поле боя, отмечает Associated Press. Более конкретный перечень вооружений рекордного пакета пока не опубликован.

Средства также пойдут на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы", пишет AP.

В отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отмечают источники АP, в то время как более ранние поставки были сосредоточены на неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

Новый пакет станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. Решение предоставить Украине предыдущий, 19-й, пакет на $775 млн 19 августа принял президент США Джо Байден. Он был направлен на "удовлетворение критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", отметили в Пентагоне.