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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США на День Независимости Украины объявят о рекордном пакете военной помощи на $3 млрд – AP

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Байден может 24 августа объявить о рекордном пакете военной помощи Украине
Байден может 24 августа объявить о рекордном пакете военной помощи Украине
Фото: thewhitehouse.com

Соединенные Штаты Америки на День Независимости Украины объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на $3 млрд, сообщает 23 августа агентство Associated Press.

Издание со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что администрация США объявит о новом военном пакете именно 24 августа. Кроме Дня Независимости, эта дата для Украины будет означать, что с начала полномасштабного вторжения России прошло ровно шесть месяцев.

По словам собеседников агентства, выделенные деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Хотя при этом не исключено, что в течение текущего года они еще не появятся на поле боя, отмечает Associated Press. Более конкретный перечень вооружений рекордного пакета пока не опубликован.

Средства также пойдут на обучение и оснащение украинских войск, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы", пишет AP.

В отличие от предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отмечают источники АP, в то время как более ранние поставки были сосредоточены на неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

Новый пакет станет 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США. Решение предоставить Украине предыдущий, 19-й, пакет на $775 млн 19 августа принял президент США Джо Байден. Он был направлен на "удовлетворение критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", отметили в Пентагоне.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности. С учетом пакета ко Дню Независимости Украины объем военной помощи достигнет $13 млрд.

Теги: США, Джо Байден, военная техника, военная помощь, День Независимости, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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