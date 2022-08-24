"Удалите российские программы и опасайтесь фишинга". Украинцев предупредили о вероятных хакерских атаках в День Независимости

"Пострадать от хакеров может каждый, в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства", – отметили эксперты.
В Госспецсвязи призвали украинцев сменить все "слабые" пароли к важным аккаунтам на надежные, установить все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне, просканировать устройства с помощью антивирусов.
"Удалите все взломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее: они могут содержать уязвимости и представлять опасность для компьютера. Удалите российские программы, если до сих пор ими пользуетесь. Сделайте резервные копии важных документов, файлов, чтобы восстановить их в случае потери", – посоветовали специалисты Госспецсвязи.
Также в целях кибербезопасности украинцам рекомендуют не загружать файлы из неизвестных источников и помнить, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравления с праздником.
"Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомцев и даже друзей. Обратите внимание, что злоумышленники могут имитировать представителей госорганов. Обратите внимание на адрес отправителя, содержимое письма. Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложений", – сказано в сообщении.
Не рекомендуется разглашать и публиковать персональные данные и важную информацию о себе (пароли, номера телефонов, пин-коды и т.д.).
"Если видите информацию о "материальной помощи ко Дню Независимости", "дополнительных выплатах к празднику" или другие подобные обещания, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти. Часто за схожими сообщениями скрываются фишинговые атаки. Не участвуйте в опросах, где требуют предоставить конфиденциальную информацию или секретные финансовые данные (пин-код к карте, CVV-код и т.п.)", – предостерегают в Госспецсвязи.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры, которых спонсирует правительство РФ.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума., но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Например, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.
1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.
За две недели августа украинская ІТ-армия заблокировала более 600 российских онлайн-ресурсов.