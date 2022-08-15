Украинская ІТ-армия за две недели заблокировала более 600 российских онлайн-ресурсов

В частности, были заблокированы онлайн-ресурсы "Почты России". Мощная кибератака полностью парализовала работу национального почтового оператора РФ. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку.

Также был атакован Пенсионный фонд России. Из-за киберударов семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или мертвых родных, участвовавших в войне против Украины.

Кроме того, клиенты многих российских банков не смогли произвести желаемые финансовые операции со смартфона из-за вмешательства IT-армии.

Напоследок, были атакованы платформы для видеосвязи, которые россияне создали взамен популярных сервисов, ушедших с рынка России.