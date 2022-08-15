Украинская ІТ-армия за две недели заблокировала более 600 российских онлайн-ресурсов

В частности, были заблокированы онлайн-ресурсы "Почты России". Мощная кибератака полностью парализовала работу национального почтового оператора РФ. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку.
Также был атакован Пенсионный фонд России. Из-за киберударов семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или мертвых родных, участвовавших в войне против Украины.
Кроме того, клиенты многих российских банков не смогли произвести желаемые финансовые операции со смартфона из-за вмешательства IT-армии.
Напоследок, были атакованы платформы для видеосвязи, которые россияне создали взамен популярных сервисов, ушедших с рынка России.
Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Например, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.
1 августа Минцфиры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.