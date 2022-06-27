С начала войны украинская IТ-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов – Минцифры

Как отмечает ведомство, IТ-армия начала свою работу на третий день вторжения. Более 250 тыс. хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы каждый день устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы.

С 26 февраля по 26 июня IT-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов, среди которых:

сайты госучреждений, региональные суды, заведения высшего образования, банки. Из-за DDoS-атаки была остановлена работа сайтов госучреждений России, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в вузы, а судебные процессы в регионах приостановились;

экономический форум, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидения, Rutube. Кибератаки помешали выступлению президента РФ Владимира Путина (его пришлось перенести), а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду;

сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры. Действия хакеров привели к срыву торгов, они заблокировали работу бухгалтеров и доступ им в интернет;

системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия;

сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок.

"Сейчас IТ-армия призывает всех желающих приобщаться к совместной борьбе и продолжать наносить массовые киберудары россиянам. Только так мы сможем вывести из строя информационное пространство врага и отвергнуть его в средневековье", – призвали в министерстве.