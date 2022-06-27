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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны украинская IТ-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов – Минцифры

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Украинские хакеры атакуют российские ресурсы с 26 февраля
Украинские хакеры атакуют российские ресурсы с 26 февраля
Фото: depositphotos.com

Украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов. Об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Telegram.

Как отмечает ведомство, IТ-армия начала свою работу на третий день вторжения. Более 250 тыс. хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы каждый день устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы.

С 26 февраля по 26 июня IT-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов, среди которых:

  • сайты госучреждений, региональные суды, заведения высшего образования, банки. Из-за DDoS-атаки была остановлена работа сайтов госучреждений России, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в вузы, а судебные процессы в регионах приостановились;
  • экономический форум, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидения, Rutube. Кибератаки помешали выступлению президента РФ Владимира Путина (его пришлось перенести), а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду;
  • сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры. Действия хакеров привели к срыву торгов, они заблокировали работу бухгалтеров и доступ им в интернет;
  • системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия;
  • сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок.

"Сейчас IТ-армия призывает всех желающих приобщаться к совместной борьбе и продолжать наносить массовые киберудары россиянам. Только так мы сможем вывести из строя информационное пространство врага и отвергнуть его в средневековье", – призвали в министерстве.

Контекст:

Украину в кибервойне против РФ также поддерживает международная хакерская группировка Anonymous. 25 февраля они призвали всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщили о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России.

6 марта эта хакерская группировка сообщила о взломе ряда стриминговых сервисов РФ и телеканалов, чтобы транслировать кадры войны в Украине. Среди взломанных телеканалов оказались "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, хакеры, война, кибервойна, война России против Украины, кибератака
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