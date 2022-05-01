Российские хакеры атаковали "Укрзалізницю", возможны проблемы с онлайн-продажей билетов

Кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что работают над отражением атак.

"Кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию", – добавили в компании.