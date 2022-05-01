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Российские хакеры атаковали "Укрзалізницю", возможны проблемы с онлайн-продажей билетов

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Кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию
Кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізницю" 1 мая атаковали хакеры. Из-за этого онлайн-продажа билетов и линия поддержки могут быть временно недоступны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отметили, что работают над отражением атак.

"Кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию", – добавили в компании.

Контекст:

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Укрзалізниця, поезда, киберпреступность, кибератака
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