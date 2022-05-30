Хакеры Anonymous заявили о взломе правительственных сайтов Беларуси

В Anonymous сообщили, что все крупнейшие правительственные сайты Беларуси – офлайн.

Хакеры прикрепили скриншоты с неработающими сайтами минэкономики, минобразования, национального центра правовой информации, минюстиции. По состоянию на 10.20 30 мая эти сайты, кроме портала минэкономики, не загружаются.

Контекст:

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину, Anonymous призвали всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщили о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России.

27 февраля в Anonymous заявили, что "положили" сайты правительства Чечни и минобороны Беларуси.

6 марта эта хакерская группировка сообщила о взломе ряда стриминговых сервисов РФ и телеканалов, чтобы транслировать кадры войны в Украине. Среди взломанных телеканалов оказались "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24".

Помимо этого, группа Anonymous слила личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, участвующих в военной агрессии против Украины.