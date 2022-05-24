Anonymous опубликовала данные прокремлевских хакеров Killnet, атаковавших систему голосования "Евровидения"

Как сообщили в Anonymous, их сообщество взломало электронные почты хакеров Killnet.
Anonymous подчеркнула, что обнародовала информацию с почтовыми адресами и паролями прокремлевских хакеров, чтобы дискредитировать их и помешать их деятельности.
По данным итальянских СМИ, пророссийская группировка Killnet и ее ответвление "Легион" атаковали систему голосования "Евровидения", финал которого 14 мая прошел в Турине.
Неделей ранее эта же группировка хакеров совершила атаку на Сенат и другие государственные структуры Италии.
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину, Anonymous призвали всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщили о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России.
27 февраля в Anonymous заявили, что "положили" сайты правительства Чечни и минобороны Беларуси.
6 марта эта хакерская группировка сообщила о взломе ряда стриминговых сервисов РФ и телеканалов, чтобы транслировать кадры войны в Украине. Среди взломанных телеканалов оказались "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24".
Помимо этого, группа Anonymous слила личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, участвующих в военной агрессии против Украины.