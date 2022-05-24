Anonymous опубликовала данные прокремлевских хакеров Killnet, атаковавших систему голосования "Евровидения"

Anonymous подчеркнули, что обнародовали информацию прокремлевских хакеров, чтобы дискредитировать их и помешать их деятельности Фото: depositphotos.com

Как сообщили в Anonymous, их сообщество взломало электронные почты хакеров Killnet.

Anonymous подчеркнула, что обнародовала информацию с почтовыми адресами и паролями прокремлевских хакеров, чтобы дискредитировать их и помешать их деятельности.

По данным итальянских СМИ, пророссийская группировка Killnet и ее ответвление "Легион" атаковали систему голосования "Евровидения", финал которого 14 мая прошел в Турине.

Неделей ранее эта же группировка хакеров совершила атаку на Сенат и другие государственные структуры Италии.