"Теперь мы внутри Кремля". Anonymous сообщили, что получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения

Anonymous: Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты Фото: depositphotos.com

"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри Кремля", – говорится в сообщении.

В качестве доказательства хакеры опубликовали нарезку видео, снятых, по их словам, внутри Кремля.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB — Anonymous TV * (@YourAnonTV) April 6, 2022

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