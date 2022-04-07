"Теперь мы внутри Кремля". Anonymous сообщили, что получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения

"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри Кремля", – говорится в сообщении.
В качестве доказательства хакеры опубликовали нарезку видео, снятых, по их словам, внутри Кремля.
JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.— Anonymous TV * (@YourAnonTV) April 6, 2022
They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
После вторжения РФ в Украину Anonymous объявили войну РФ и регулярно атакуют российские госструктуры и госмедиа. В частности, они взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси, взламывали Центробанк РФ.
18 марта группа заявила, что с момента вторжения российских оккупантов в Украину взломала уже более 2500 сайтов российского и белорусского правительств.
Помимо этого, группа Anonymous слила личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, участвующих в военной агрессии против Украины.