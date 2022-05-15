Пророссийские хакеры атаковали "Евровидение" и пытались взломать систему голосования во время финала

"Хакеры попытались проникнуть, но активация круглосуточного операционного офиса позволила нейтрализовать и отразить атаки", – говорится в сообщении полиции.

Sventati attacchi informatici da #PoliziadiStato a @Eurovision

Gli hacker hanno provato a infiltrarsi ma l’attivazione di una sala operativa h24 dedicata all’evento con personale #CNAIPIC di #PoliziaPostale ha permesso di neutralizzare e respingere gli attacchi #essercisempre pic.twitter.com/t4fKqaUKJH — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 15, 2022

Как поясняет La Repubblica, после атаки хакеров на Сенат и другие государственные структуры Италии на прошлой неделе правоохранители подготовили специальный круглосуточный операционный офис со 100 экспертами, которые работали над нейтрализацией кибератак. Информацию о возможных нападениях получали, в частности, из анализа пророссийских Telegram-каналов.

Хакеры Killnet тогда опубликовали список ресурсов, на которые готовится атака, среди них был и сайт "Евровидения 2022". Хакеры угрожали, что сделают невозможным онлайн-голосование зрителей в финале.

По информации La Repubblica, хакеры пытались прорвать систему защиты конкурса атаками во время первого полуфинала, особенно когда на сцену вышла украинская группа, а в финале попытались взломать систему голосования. Некоторые атаки, сообщили в полиции, поступали из Китая.