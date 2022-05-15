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Пророссийские хакеры атаковали "Евровидение" и пытались взломать систему голосования во время финала

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Экспертам итальянской полиции удалось отбить атаки
Экспертам итальянской полиции удалось отбить атаки
Скриншот: Polizia di Stato / Twitter

Итальянские правоохранители отбивали кибератаки хакеров во время финала песенного конкурса "Евровидение" в Турине, где победила украинская группа Kalush Orchestra. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба итальянской полиции. Ответственность за атаки, по информации итальянского издания La Repubblica, взяла пророссийская группировка Killnet и ее ответвление "Легион".

"Хакеры попытались проникнуть, но активация круглосуточного операционного офиса позволила нейтрализовать и отразить атаки", – говорится в сообщении полиции.

Как поясняет La Repubblica, после атаки хакеров на Сенат и другие государственные структуры Италии на прошлой неделе правоохранители подготовили специальный круглосуточный операционный офис со 100 экспертами, которые работали над нейтрализацией кибератак. Информацию о возможных нападениях получали, в частности, из анализа пророссийских Telegram-каналов.

Хакеры Killnet тогда опубликовали список ресурсов, на которые готовится атака, среди них был и сайт "Евровидения 2022". Хакеры угрожали, что сделают невозможным онлайн-голосование зрителей в финале.

По информации La Repubblica, хакеры пытались прорвать систему защиты конкурса атаками во время первого полуфинала, особенно когда на сцену вышла украинская группа, а в финале попытались взломать систему голосования. Некоторые атаки, сообщили в полиции, поступали из Китая.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Россия, Евровидение, Италия, хакеры, полиция, конкурс, голосование, кибератака, Евровидение 2022
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