Пророссийские хакеры атаковали "Евровидение" и пытались взломать систему голосования во время финала

"Хакеры попытались проникнуть, но активация круглосуточного операционного офиса позволила нейтрализовать и отразить атаки", – говорится в сообщении полиции.
Sventati attacchi informatici da #PoliziadiStato a @Eurovision— Polizia di Stato (@poliziadistato) May 15, 2022
Gli hacker hanno provato a infiltrarsi ma l’attivazione di una sala operativa h24 dedicata all’evento con personale #CNAIPIC di #PoliziaPostale ha permesso di neutralizzare e respingere gli attacchi #essercisempre pic.twitter.com/t4fKqaUKJH
Как поясняет La Repubblica, после атаки хакеров на Сенат и другие государственные структуры Италии на прошлой неделе правоохранители подготовили специальный круглосуточный операционный офис со 100 экспертами, которые работали над нейтрализацией кибератак. Информацию о возможных нападениях получали, в частности, из анализа пророссийских Telegram-каналов.
Хакеры Killnet тогда опубликовали список ресурсов, на которые готовится атака, среди них был и сайт "Евровидения 2022". Хакеры угрожали, что сделают невозможным онлайн-голосование зрителей в финале.
По информации La Repubblica, хакеры пытались прорвать систему защиты конкурса атаками во время первого полуфинала, особенно когда на сцену вышла украинская группа, а в финале попытались взломать систему голосования. Некоторые атаки, сообщили в полиции, поступали из Китая.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.