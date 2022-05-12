Российские хакеры атаковали сайты Сената и минобороны Италии

Ответственность за атаку взяла на себя группа Killnet, которую связывают с российскими спецслужбами Фото: EPA

Атака продолжается уже сутки, 11 мая были взломаны интернет-страницы Сената и еще шести государственных структур и баз данных. Речь о так называемом DDoS (распределенный отказ в обслуживании): на сайт нацелены тысячи запросов, которые выводят его из строя и делают недоступным.

В среду вечером председатель Сената Елизавета Казератти сообщила в Twitter, что доступ к странице Сената восстановлен, "нет никакого ущерба, но мы сохраняем бдительность", написала она. Однако в четверг сайт снова работает с ошибками. Страница минобороны восстановлена.

Nessun danno dall’attacco #hacker che ha coinvolto la rete esterna del #Senato. Un grazie ai tecnici per l’immediato intervento. Si tratta di episodi gravi, che non vanno sottovalutati. Continueremo a tenere alta la guardia. @SenatoStampa — Maria Elisabetta Alberti Casellati (@Pres_Casellati) May 11, 2022

Ответственность за атаку взяла на себя группа Killnet, которую связывают с российскими спецслужбами. О ней стало известно после того, как Anonymous, международная хакерская сеть, осудила Россию за вторжение в Украину и начала взламывать интернет-ресурсы органов власти РФ и российских пропагандистских СМИ.

В своем Telegram Killnet опубликовала список ресурсов, на которые готовится атака. Среди них – сайт музыкального конкурса "Евровидение 2022", который проходит в итальянском Турине. Хакеры заявили, что сделают невозможным онлайн-голосование зрителей в финале.

Представитель организаторов конкурса Клаудио Фасуло сообщил ANSA, что не обнаружено никаких критических проблем и система голосования работает исправно.