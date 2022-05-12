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Российские хакеры атаковали сайты Сената и минобороны Италии

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Ответственность за атаку взяла на себя группа Killnet, которую связывают с российскими спецслужбами
Ответственность за атаку взяла на себя группа Killnet, которую связывают с российскими спецслужбами
Фото: EPA

Сайты верхней палаты парламента Италии (Сената), министерства обороны и других государственных структур подверглись хакерской атаке, ответственность за которую взяла на себя пророссийская группировка Killnet, сообщило 12 мая итальянское агентство ANSA.

Атака продолжается уже сутки, 11 мая были взломаны интернет-страницы Сената и еще шести государственных структур и баз данных. Речь о так называемом DDoS (распределенный отказ в обслуживании): на сайт нацелены тысячи запросов, которые выводят его из строя и делают недоступным.

В среду вечером председатель Сената Елизавета Казератти сообщила в Twitter, что доступ к странице Сената восстановлен, "нет никакого ущерба, но мы сохраняем бдительность", написала она. Однако в четверг сайт снова работает с ошибками. Страница минобороны восстановлена.

Ответственность за атаку взяла на себя группа Killnet, которую связывают с российскими спецслужбами. О ней стало известно после того, как Anonymous, международная хакерская сеть, осудила Россию за вторжение в Украину и начала взламывать интернет-ресурсы органов власти РФ и российских пропагандистских СМИ.

В своем Telegram Killnet опубликовала список ресурсов, на которые готовится атака. Среди них – сайт музыкального конкурса "Евровидение 2022", который проходит в итальянском Турине. Хакеры заявили, что сделают невозможным онлайн-голосование зрителей в финале.

Представитель организаторов конкурса Клаудио Фасуло сообщил ANSA, что не обнаружено никаких критических проблем и система голосования работает исправно.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину всемирное объединение хакеров Anonymous объявило войну РФ и регулярно атакует российские госструктуры и госмедиа. В частности, хакеры взламывали сайт минобороны РФ, нарушали работу сайтов правительства Чечни и минобороны Беларуси, взламывали Центробанк РФ.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники" и "военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военнослужащие.

1 мая в ведомстве заявили, что россияне, скорее всего, уже задействовали всю имеющуюся мощь кибератак по Украине.

Теги: Евровидение, Италия, хакеры, кибератака
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