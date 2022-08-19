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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин проигрывает информационную войну в Украине и на Западе – глава британской радиоэлектронной разведки

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Путин не справился с украинской киберактивностью и проиграл информационную войну
Путин не справился с украинской киберактивностью и проиграл информационную войну
Фото: EPA

За полгода с момента полномасштабного вторжения Россия не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины и доминирования в киберпространстве. Российские операции оказались "неуклюжими", а фейки легко опровергались обнародованными разведданными.

Об этом в интервью The Economist 18 августа рассказал Джереми Флеминг, директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ (Government Communications Headquarters) – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации.

Флеминг подчеркнул: обе воюющие страны осознают, что вовлечены в борьбу за влияние и мнение далеко за пределами поля боя, и обе использовали кибервозможности для достижения своих целей.

По мнению главы спецслужбы, так же, как и в случае с наземным вторжением, изначальные онлайн-планы России, "похоже, провалились", а использование страной агрессивных киберинструментов было "безответственным и неизбирательным".

Разведчик обратил внимание на то, что дезинформация в интернете стала важной частью российской кампании по созданию "замешательства и хаоса" в Украине и за ее пределами. Он напомнил, что ранее Россия использовала такой же подход в Сирии и на Балканах, и подчеркнул, что онлайн-дезинформация является важной частью стратегии России.

Флеминг заявил, что Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе, назвав это поводом для радости. В то же время он предостерег от недооценки того, как российская дезинформация действует в других частях мира.

Директор GCHQ, в частности, констатировал, что "многие из самых густонаселенных стран" не стали осуждать Россию за ее вторжение в Украину, поскольку общественное мнение в них имеет значение, а на него влияет информация, поступающая из РФ.

Он заявил, что необходимо принять меры, чтобы противостоять организованным кампаниям по дезинформации и гарантировать, что они не притупят международное возмущение действиями России.

По словам Флеминга, британская служба радиотехнической разведки помогла украинцам защитить критически важную инфраструктуру, но и сама Украина зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективный киберзащитник, так как с момента аннексии Крыма в 2014 году страна кропотливо создавала цифровую крепость.

По мнению разведчика, действия Украины, возможно, стали самой эффективной оборонительной киберактивностью.

Он также рассказал, что за месяц до 24 февраля Россия развернула вредоносное программное обеспечение WhisperGate для уничтожения и порчи украинских правительственных систем. А менее чем за час до военного вторжения Россия атаковала спутниковые сети ViaSat, используемые украинскими военными, правительством и гражданскими лицами. Но эти проблемы удалось быстро устранить.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры, которых спонсирует правительство РФ. 

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума., но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Например, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.

1 августа Минцфиры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

За две недели августа украинская ІТ-армия заблокировала более 600 российских онлайн-ресурсов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, хакеры, разведка, российская пропаганда, Энергоатом, The Economist, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, правительство РФ, безопасность, кибератака, кибербезопасность, Служба безопасности Украины, дезинформация, российские оккупанты
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