Путин проигрывает информационную войну в Украине и на Западе – глава британской радиоэлектронной разведки

Путин не справился с украинской киберактивностью и проиграл информационную войну Фото: EPA

Об этом в интервью The Economist 18 августа рассказал Джереми Флеминг, директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ (Government Communications Headquarters) – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и защиту правительственной и военной информации.

Флеминг подчеркнул: обе воюющие страны осознают, что вовлечены в борьбу за влияние и мнение далеко за пределами поля боя, и обе использовали кибервозможности для достижения своих целей.

По мнению главы спецслужбы, так же, как и в случае с наземным вторжением, изначальные онлайн-планы России, "похоже, провалились", а использование страной агрессивных киберинструментов было "безответственным и неизбирательным".

Разведчик обратил внимание на то, что дезинформация в интернете стала важной частью российской кампании по созданию "замешательства и хаоса" в Украине и за ее пределами. Он напомнил, что ранее Россия использовала такой же подход в Сирии и на Балканах, и подчеркнул, что онлайн-дезинформация является важной частью стратегии России.

Флеминг заявил, что Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе, назвав это поводом для радости. В то же время он предостерег от недооценки того, как российская дезинформация действует в других частях мира.

Директор GCHQ, в частности, констатировал, что "многие из самых густонаселенных стран" не стали осуждать Россию за ее вторжение в Украину, поскольку общественное мнение в них имеет значение, а на него влияет информация, поступающая из РФ.

Он заявил, что необходимо принять меры, чтобы противостоять организованным кампаниям по дезинформации и гарантировать, что они не притупят международное возмущение действиями России.

По словам Флеминга, британская служба радиотехнической разведки помогла украинцам защитить критически важную инфраструктуру, но и сама Украина зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективный киберзащитник, так как с момента аннексии Крыма в 2014 году страна кропотливо создавала цифровую крепость.

По мнению разведчика, действия Украины, возможно, стали самой эффективной оборонительной киберактивностью.

Он также рассказал, что за месяц до 24 февраля Россия развернула вредоносное программное обеспечение WhisperGate для уничтожения и порчи украинских правительственных систем. А менее чем за час до военного вторжения Россия атаковала спутниковые сети ViaSat, используемые украинскими военными, правительством и гражданскими лицами. Но эти проблемы удалось быстро устранить.