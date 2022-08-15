Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

"Под председательством президента состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов верховного главнокомандующего", – написал Данилов.

Кроме того, по его словам, был заслушан доклад о состоянии выполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента Украины №446 от 26 августа 2021 года.

Крім того, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», уведеного в дію Указом Президента України від 26.08.2021 * 446.



Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 15, 2022

По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, отметил Данилов.

На заседании ставки 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

Під голосуванням Президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.



Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 15, 2022