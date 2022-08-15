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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский обсудил текущую военно-стратегическую обстановку на заседании ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обсудил текущую военно-стратегическую обстановку на заседании ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание cтавки верховного главнокомандующего, сообщил 15 августа в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Под председательством президента состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов верховного главнокомандующего", – написал Данилов.

Кроме того, по его словам, был заслушан доклад о состоянии выполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента Украины №446 от 26 августа 2021 года.

По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, отметил Данилов.

На заседании ставки 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Россия, Украина, армия, СНБО, Донбасс, Вооруженные силы Украины, военное положение, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, кибервойна, война России против Украины, киберпреступность, безопасность, кибербезопасность, Алексей Данилов, российские оккупанты
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