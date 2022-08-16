В "Энергоатоме" заявили, что их сайт подвергся самой мощной кибератаке с 24 февраля. Ее осуществили с территории РФ

"16 августа произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт "Энергоатома". Его атаковали с территории Российской Федерации. Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что атака существенно не повлияла на работу сайта и осталась незаметной для пользователей.