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ПРОИСШЕСТВИЯ

В "Энергоатоме" заявили, что их сайт подвергся самой мощной кибератаке с 24 февраля. Ее осуществили с территории РФ

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Российские боты атаковали сайт "Энергоатома"
Российские боты атаковали сайт "Энергоатома"
Фото: depositphotos.com

Сайт национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" 16 августа подвергся мощным кибератакам. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"16 августа  произошла самая мощная с начала полномасштабного вторжения России хакерская атака на официальный сайт "Энергоатома". Его атаковали с территории Российской Федерации. Российская группа "народная киберармия" осуществила кибератаку, используя 7,25 млн бот-юзеров, которые в течение трех часов симулировали сотни миллионов просмотров основной страницы компании", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что атака существенно не повлияла на работу сайта и осталась незаметной для пользователей.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, Berserk Bear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры, которых спонсирует правительство РФ. 

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Энергоатом, война России против Украины, кибератака
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