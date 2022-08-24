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24 августа, 2022
 
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Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото

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Сейчас перед входом в резиденцию установлена арка в цветах украинского флага
Сейчас перед входом в резиденцию установлена арка в цветах украинского флага
Фото: ЕРА

Резиденцию премьера Великобритании, расположенную на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, украсили ко Дню государственного флага и Дню Независимости Украины. Флористы создали на входе в резиденцию арку из подсолнухов, синих гортензий и дельфиниумов. Соответствующие снимки опубликовал в Twitter лондонский фотограф Justin Ng.

На фото также запечатлен кот Ларри, служащий в резиденции правительства Великобритании главным мышеловом. Пост фотографа также продублирован на странице кота в Twitter. 


Контекст:

Главой правительства Великобритании является Борис Джонсон. Он поддерживает Украину в войне против российских оккупантов.  После вторжения РФ 24 февраля Джонсон дважды побывал в Украине. 20 июля в ходе последнего выступления в качестве главы правительства в Палате общин он посоветовал своему будущему преемнику "держаться американцев и защищать украинцев".

Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около $2,8 млрд. Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

1 августа стало известно, что Великобритания передаст Украине несколько военных кораблей. Об этом в интервью Общественному заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Теги: Великобритания, Лондон, животные, правительство, День Независимости, День флага, резиденции, фото
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