Миссия ООН для расследования теракта в Оленовке заявила, что "постарается установить факты инцидента"

Оккупанты совершили теракт в бывшей колонии в Оленовке в конце июля Фото: EPA

В пресс-службе напомнили, что 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о решении учредить миссию по установлению фактов "в связи с инцидентом 29 июля 2022 года в Оленовке, Украина, в соответствии с запросами правительств Украины и Российской Федерации".

"Миссия постарается установить факты инцидента и доложить об этом генеральному секретарю по завершении своей работы", – говорится в заявлении.

Руководителем миссии был назначен генерал-лейтенант в отставке Карлос Альберто дос Сантос Круз из Бразилии. Также в состав миссии вошли Ингибьорг Солрун Гисладоттир из Исландии и Иссуфу Якуба из Нигера.