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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия ООН для расследования теракта в Оленовке заявила, что "постарается установить факты инцидента"

Оккупанты совершили теракт в бывшей колонии в Оленовке в конце июля
Оккупанты совершили теракт в бывшей колонии в Оленовке в конце июля
Фото: EPA

Миссия по установлению фактов в связи с российским терактом во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, где погибли украинские военнопленные, "постарается установить факты инцидента". Об этом говорится в заявлении миссии, опубликованном на сайте ООН 22 августа.

В пресс-службе напомнили, что 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о решении учредить миссию по установлению фактов "в связи с инцидентом 29 июля 2022 года в Оленовке, Украина, в соответствии с запросами правительств Украины и Российской Федерации".

"Миссия постарается установить факты инцидента и доложить об этом генеральному секретарю по завершении своей работы", – говорится в заявлении.

Руководителем миссии был назначен генерал-лейтенант в отставке Карлос Альберто дос Сантос Круз из Бразилии. Также в состав миссии вошли Ингибьорг Солрун Гисладоттир из Исландии и Иссуфу Якуба из Нигера.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Теги: ООН, пленные, Оленовка, расследование, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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