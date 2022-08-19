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"Я говорю, что очень люблю его, он говорит, что тоже, и начинает плакать". Пресс-офицер "Азова" Козацкий позвонил родным из плена

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Козацкий разговаривал с сестрой в присутствии "следователя" в оккупированном Донецке
Козацкий разговаривал с сестрой в присутствии "следователя" в оккупированном Донецке
Фото: Орест / Twitter

Глава пресс-службы специального подразделения Национальной гвардии Украины "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной Орест), автор знаменитых фотографий с "Азовстали", позвонил родным.

Об этом его сестра Дарья Юрченко рассказала "24 каналу" 18 августа. 

По словам Юрченко, Козацкий вышел на связь 2 августа, через три дня после массового убийства украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области. Она отметила, что не находила себе места после взрыва в Оленовке. 

Звонок был с российского номера. Женщина сначала думала, что ей звонят "доброжелатели"-россияне. Но, взяв трубку, услышала: "Алло, это Дима". 

"И я такая: "Что?" Он еще раз: "Это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю: "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?" – рассказала сестра военнослужащего. 

По ее словам, Козацкий сообщил, что здоров. Он звонил из временно оккупированного Донецка, рядом находился "следователь". Разговор был коротким, отметила Юрченко. Козацкий сказал ей, что у него мало времени на разговор и пообещал позвонить матери.  

"Мы с ним разговариваем. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже, и начинает плакать. Я тоже расплакалась, – рассказала она. – Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, зла или обеспокоена. Сразу позвонила родным". 

Матери Орест тоже позвонил. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".

Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".

20 мая перед сдачей в плен он выложил фото, сделанные на "Азовстали" в публичный доступ, разрешив отправлять их на конкурсы. 26 мая стало известно, что он вышел на связь с родными

За снимки, сделанные на "Азовстали", Козацкий получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, полк Азов, плен, Азовсталь, пленные, Оленовка, война России против Украины, Дмитрий Козацкий
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