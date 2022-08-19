"Я говорю, что очень люблю его, он говорит, что тоже, и начинает плакать". Пресс-офицер "Азова" Козацкий позвонил родным из плена

Об этом его сестра Дарья Юрченко рассказала "24 каналу" 18 августа.

По словам Юрченко, Козацкий вышел на связь 2 августа, через три дня после массового убийства украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области. Она отметила, что не находила себе места после взрыва в Оленовке.

Звонок был с российского номера. Женщина сначала думала, что ей звонят "доброжелатели"-россияне. Но, взяв трубку, услышала: "Алло, это Дима".

"И я такая: "Что?" Он еще раз: "Это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю: "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?" – рассказала сестра военнослужащего.

По ее словам, Козацкий сообщил, что здоров. Он звонил из временно оккупированного Донецка, рядом находился "следователь". Разговор был коротким, отметила Юрченко. Козацкий сказал ей, что у него мало времени на разговор и пообещал позвонить матери.

"Мы с ним разговариваем. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже, и начинает плакать. Я тоже расплакалась, – рассказала она. – Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, зла или обеспокоена. Сразу позвонила родным".

Матери Орест тоже позвонил.

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