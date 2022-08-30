"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа

Прокопенко сняла свою руку с карандашом. Водя по экрану, она продемонстрировала, как на нем проявляется портрет ее мужа. Внизу – надпись "Украина принадлежит нам".

Пост жена командира полка "Азов" сопроводила его голосом: "Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Prokopenko (@koza_rohata_)

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Очень сильно, до слез! Ждем наших родных и любимых!" – прокомментировала подписчица timoshenko.o.u.