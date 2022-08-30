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30 августа, 2022
 
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"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа

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Катерина Прокопенко по профессии художник-иллюстратор
Катерина Прокопенко по профессии художник-иллюстратор
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко (Редиса) Катерина Прокопенко 30 августа на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором показала, как под изображением флага проявляется портрет ее супруга.

Прокопенко сняла свою руку с карандашом. Водя по экрану, она продемонстрировала, как на нем проявляется портрет ее мужа. Внизу – надпись "Украина принадлежит нам".

Пост жена командира полка "Азов" сопроводила его голосом: "Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Очень сильно, до слез! Ждем наших родных и любимых!" – прокомментировала подписчица timoshenko.o.u.

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой".

14 августа Катерина Прокопенко заявила, что ее мужа, вероятно, вывезли в Россию.

Теги: Россия, Украина, война, военные, Азовсталь, видео, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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