"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным

В выступлении он также упомянул секс с женой Кацурина, украинским ресторатором Дашей Кацуриной в присутствии их детей.
"Мне еще сложно заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он трахает мою бывшую жену", – высказался певец.
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В новой реплике Dantes пошутил о том, как проходят его встречи с Кацуриным, который навещает своих детей в родительский день.
"Со стороны это выглядит очень странно. Я жму ему руку, он жмет мне руку, и я озвучил бы это так: "Спасибо, что трахаешь мою жену, вот тебе твои дети". А он такой: "Взаимно", – заявил артист. – А раньше мы просто катались на вейксерфе".
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Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацуриных есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.
Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.
26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной.