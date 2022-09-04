"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным

После расставания Дорофеевой и Dantes, певица заявила о романе с его другом Кацуриным, а певец намекает на отношения с его женой Фото: vladimirdantes / Instagram

В выступлении он также упомянул секс с женой Кацурина, украинским ресторатором Дашей Кацуриной в присутствии их детей.

"Мне еще сложно заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он трахает мою бывшую жену", – высказался певец.

В новой реплике Dantes пошутил о том, как проходят его встречи с Кацуриным, который навещает своих детей в родительский день.

"Со стороны это выглядит очень странно. Я жму ему руку, он жмет мне руку, и я озвучил бы это так: "Спасибо, что трахаешь мою жену, вот тебе твои дети". А он такой: "Взаимно", – заявил артист. – А раньше мы просто катались на вейксерфе".