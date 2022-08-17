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17 августа, 2022
 
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Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину

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Дорофеева и Monatik летом вернулись в Украину
Дорофеева и Monatik летом вернулись в Украину
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Многие украинские знаменитости после полномасштабного вторжения РФ в Украину вынуждены были покинуть страну и уехать за границу. Некоторые из них о нападении России узнали, находясь за рубежом. Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, какие украинские артисты уже вернулись домой.

Одной из первых в Украину из-за границы приехала украинская певица Анастасия Приходько.

По словам артистки, она вместе с мужем и детьми в первый день войны сперва выехала из Киевской области во Львовскую, а спустя 40 дней переехала в Италию. На Пасху Приходько с семьей вернулась домой

Певица призналась, что в настоящее время является безработной, а семью содержит муж, "70% бизнеса которого умножилось на ноль".

Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

17 мая о своем возвращении в Украину из Италии сообщила украинская танцовщица Илона Гвоздева. 19 марта она вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев. Сейчас семья занимается строительством дома.

3 июля стало известно, что в Украину из Франции вернулась украинская певица Оля Полякова. После возвращения певица дала несколько концертов для украинских защитников, волонтеров и медиков. 

В июле о своем возвращении Украину сообщил украинский певец Monatik – он 20 июля выступил с концертом в киевском метро на станции "Майдан Незалежности". Ранее певец жил и выступал с концертами за границей. По словам певца, 24 февраля он вместе с семьей был на отдыхе в Испании. Семья артиста сейчас живет в Польше.

В начале августа в Киев вернулась украинская певица Слава КаминскаяПосле нападения РФ на Украину артистка в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. Во время проживания за границей певица жаловалась, что чувствует себя там чужой.

Вслед за Каминской о своем возвращении сообщила ее коллега Надя Дорофеева. Покинув страну после начала войны, певица выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. После возвращения в Украину певица выступила для ВСУ.

14 августа о своем возвращении в Украину сообщила украинская ведущая Маша Ефросинина. После начала полномасштабного вторжения она вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам, а в мае сообщила, что покинула Украину.

В Украину из Великобритании также приехала украинская певица Тоня Мативенко. В день возвращения она сделала сюрприз своему мужу, украинскому артисту Арсену Мирзояну, неожиданно появившись на его концерте.

Певица приехала в Украину на время и планирует вернуться обратно в Великобританию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Великобритания, Венгрия, концерт, война России против Украины, Анастасия Приходько, Надя Дорофеева, Слава Каминская, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Илона Гвоздева, Dorofeeva
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