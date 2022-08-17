Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину

Одной из первых в Украину из-за границы приехала украинская певица Анастасия Приходько.

По словам артистки, она вместе с мужем и детьми в первый день войны сперва выехала из Киевской области во Львовскую, а спустя 40 дней переехала в Италию. На Пасху Приходько с семьей вернулась домой.

Певица призналась, что в настоящее время является безработной, а семью содержит муж, "70% бизнеса которого умножилось на ноль".

Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

17 мая о своем возвращении в Украину из Италии сообщила украинская танцовщица Илона Гвоздева. 19 марта она вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев. Сейчас семья занимается строительством дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer * (@ilonagvozdeva)

3 июля стало известно, что в Украину из Франции вернулась украинская певица Оля Полякова. После возвращения певица дала несколько концертов для украинских защитников, волонтеров и медиков.

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В июле о своем возвращении Украину сообщил украинский певец Monatik – он 20 июля выступил с концертом в киевском метро на станции "Майдан Незалежности". Ранее певец жил и выступал с концертами за границей. По словам певца, 24 февраля он вместе с семьей был на отдыхе в Испании. Семья артиста сейчас живет в Польше.

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В начале августа в Киев вернулась украинская певица Слава Каминская. После нападения РФ на Украину артистка в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. Во время проживания за границей певица жаловалась, что чувствует себя там чужой.

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Вслед за Каминской о своем возвращении сообщила ее коллега Надя Дорофеева. Покинув страну после начала войны, певица выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. После возвращения в Украину певица выступила для ВСУ.

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14 августа о своем возвращении в Украину сообщила украинская ведущая Маша Ефросинина. После начала полномасштабного вторжения она вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам, а в мае сообщила, что покинула Украину.

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В Украину из Великобритании также приехала украинская певица Тоня Мативенко. В день возвращения она сделала сюрприз своему мужу, украинскому артисту Арсену Мирзояну, неожиданно появившись на его концерте.

Певица приехала в Украину на время и планирует вернуться обратно в Великобританию.

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