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12 августа, 2022
 
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Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео

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9 августа Дорофеева сообщила, что вернулась в Киев
9 августа Дорофеева сообщила, что вернулась в Киев
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева после возвращения в Украину выступила с концертом для украинских военных. Об этом она сообщила 11 августа на своей странице в Instagram, опубликовав видео, снятое во время концерта.

После концерта певица фотографировалась с украинскими защитниками.

"Невероятная", – оценили ролик подписчики.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: военные, концерт, война России против Украины, Надя Дорофеева, певица
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