  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны

"Это приказывающая фраза. Прекратите ее говорить людям. Меня один военный попросил придумать, как заменить эту фразу, потому что он ее слышит 20 раз на день. Она звучит агрессивно", – заявил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Карьеру в шоу-бизнесе Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр (Ангел) Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут он вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время Педан ведет блог на YouTube-канале, занимается волонтерской деятельностью.