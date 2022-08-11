Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
Новости

Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Педан ведет блог на YouTube-канале, занимается волонтерской деятельностью
Педан ведет блог на YouTube-канале, занимается волонтерской деятельностью
Фото: pedanos / Instagram

Украинский ведущий и блогер Александр Педан в интервью, которое 9 августа опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявил, что не стоит использовать фразу "береги себя".

"Это приказывающая фраза. Прекратите ее говорить людям. Меня один военный попросил придумать, как заменить эту фразу, потому что он ее слышит 20 раз на день. Она звучит агрессивно", – заявил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Карьеру в шоу-бизнесе Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр (Ангел) Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут он вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время Педан ведет блог на YouTube-канале, занимается волонтерской деятельностью.

Теги: война России против Украины, Александр Педан
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